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Газета.RuГазета.Ru
Форвард «Зенита» Азмун не сыграет против «Локомотива»
Sports.ru
  • Телеканал Санкт-Петербург0:49
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун не сыграет против "Локомотива" в матче 20-го тура чемпионата России, сообщает Sport24. По информации источника, иранский футболист не сможет помочь команде из-за заболевания.В источнике
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С чего всё начиналось
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Азмун не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»

Как стало известно Sport24, нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом». Иранский форвард не сможет сыграть из-за болезни. Ранее Sport24 сообщал, что в игре с железнодорожниками из-за травмы не сыграет нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.
Sport24.ru 03:41 
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Азмун из-за болезни пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»

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Источник: Азмун не сыграет в матче «Зенит» - «Локомотив»

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Азмун пропустит матч с «Локомотивом» из-за болезни

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