Форвард «Зенита» Азмун не сыграет против «Локомотива»
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун не сыграет против "Локомотива" в матче 20-го тура чемпионата России, сообщает Sport24. По информации источника, иранский футболист не сможет помочь команде из-за заболевания.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом». Иранский форвард не сможет сыграть из-за болезни. Ранее Sport24 сообщал, что в игре с железнодорожниками из-за травмы не сыграет нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.