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Газета.RuГазета.Ru
Форвард «Зенита» Малком хочет покинуть Россию
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Нападающий петербургского "Зенита" Малком хочет покинуть чемпионат России, сообщает Estadio Deportivo. По информации издания, бразилец рассчитывает вернуться в одну из европейских топ-лиг.В источнике
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Подробнее о событии
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Малком хочет покинуть Россию и играть в европейской топ-лиге. Им интересуется «Севилья»

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СМИ: Хавбек «Зенита» Малком может уехать из России

Sportbox.RU 02:22
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СМИ: Хавбек «Зенита» Малком может уехать из России

Матч ТВ 02:22
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