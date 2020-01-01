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Форвард дрезденского «Динамо» Еремеефф может перейти в «Ростов»
Спорт-Экспресс
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Нападающий дрезденского "Динамо" Александер Еремеефф может продолжить карьеру в России.К 26-летнему футболисту проявляет интерес "Ростов".В источнике
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В Германии утверждают, что «Ростов» интересуется шведом Еремееффым

Спорт-Экспресс 15:49
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В Германии считают, что форвард дрезденского «Динамо» перейдёт в «Ростов»

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СМИ: «Ростов» интересуется форвардом дрезденского «Динамо»

Матч ТВ 15:08
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