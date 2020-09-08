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Газета.RuГазета.Ru
Форварда «Реала» Азара поставили на один уровень с Месси
Евро-футбол.ру
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Ранее сообщалось, что "Барселона" опубликовала фото с тренировки Месси.В источнике
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