Форвардом ЦСКА Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги

Форвард московского ФК ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги, пишет Fussball Transfers. Выкупить игрока могут «Вольфсбург», «Хоффенхайм» или «Байер».