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Форвардом ЦСКА Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги
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Форвард московского ФК ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги, пишет Fussball Transfers. Выкупить игрока могут «Вольфсбург», «Хоффенхайм» или «Байер».В источнике
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Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги. ЦСКА готов продать его за € 10 млн

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Чалов интересен «Байеру», «Хоффенхайму» и «Вольфсбургу». ЦСКА готов продать форварда за 10 млн евро (Fussball Transfers)

Sports.ru 04:47
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Три клуба Бундеслиги претендуют на Фёдора Чалова

Sport.ru 04:29
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