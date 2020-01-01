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Появились фотографии новой формы «Краснодара» на следующий сезон
Нева Спорт
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Ранее были показаны фотографии новой формы сборной Китая.В источнике
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Дизайн новой домашней формы «Краснодара»

Спорт-Экспресс 09:58
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Опубликованы фотографии новой домашней формы «Краснодара»

Metaratings 09:07
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Появилось фото домашней формы «Краснодара» на сезон-2020/2021

Чемпионат 08:44
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