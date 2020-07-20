«Золотой мяч» не будет вручен впервые в истории награды

В 2020 году вручение премии "Золотой мяч" лучшему футболисту мира не состоится. Как сообщает французское издание L`Equipe, вручение награды по итогам нынешнего года, которое проводит France Football, не состоится впервые в истории "Золотого мяча". В источнике