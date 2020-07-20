НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Российская газетаРоссийская газета
«Золотой мяч» не будет вручен впервые в истории награды
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Комсомольская правда
  • Евро-футбол.ру
  • УтроNews
  • Turkmenportal
  • Sport24.ru
  • Sportbox.RU
  • НТВ
  • Футбол России
  • Нева Спорт
  • Sputnik Кыргызстан
  • Факты и комментарии
  • Новости - Армения
  • ГЛАС.RU
  • МИР 24
  • Soccernews.ru
  • Football-fun.ru
  • Ruposters.ru
  • Вечерняя Москва
  • Инфо24
  • Интерфакс-Спорт
В 2020 году вручение премии "Золотой мяч" лучшему футболисту мира не состоится. Как сообщает французское издание L`Equipe, вручение награды по итогам нынешнего года, которое проводит France Football, не состоится впервые в истории "Золотого мяча".В источнике
8
С чего всё начиналось
Как сообщается на сайте издания, данное решение связано с пандемией коронавируса, в связи с чем по всему миру были приостановлены или отменены многие футбольные соревнования.
RT на русском 08:21
Подробнее о событии
alt

«Все знают, кто лучший». В «Барселоне» отреагировали на решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

Спорт-Экспресс 09:28
alt

«Барселона» — о решении не вручать «Золотой мяч»: все знают, кто лучший

Чемпионат 10:00
alt

«Золотой мяч» не будут вручать впервые в истории

Sport.ru 08:59
реклама
Главное
Новости