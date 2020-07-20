НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Vprognoze.ruVprognoze.ru
France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году
Газета.Ru
  • Известия0:24
  • Телеканал 360°0:17
  • Моя Москва.онлайн1:02
  • Дума ТВ0:23
В прошлом году «Золотой мяч» выиграл Месси. В его активе шесть таких наград, что является рекордом. В активе нападающего Криштиану Роналду пять «Золотых мячей».В источнике
24
Подробнее о событии
alt

Отмена «Золотого мяча» – полный провал. Изучили аргументы France Football – не помогло, все равно кажется провалом

Sports.ru 02:37
alt

«Они просто поняли, что Месси — не фаворит». Болельщики — об отмене «Золотого мяча»

Sport24.ru вчера в 15:55 
alt

«Золотой мяч» отменён. А ведь Левандовски мог уделать Месси и Роналду

Чемпионат вчера в 13:30
реклама
Главное
Новости