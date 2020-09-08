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Франция — Хорватия 2:1 (2-й тайм)
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Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции (1:0, идёт 1-й тайм).В источнике
Подробнее о событии
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Ловрен забил Франции. Это его 4-й гол за Хорватию

Sports.ru 15:10
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Деян Ловрен забил гол в ворота сборной Франции в матче Лиги наций

Чемпионат 15:04
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Франция — Хорватия: Ловрен открыл счет в матче

Спорт-Экспресс 15:01
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