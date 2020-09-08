Франция — Хорватия 2:1 (2-й тайм)

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции (1:0, идёт 1-й тайм).