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Франция — Хорватия 4:2
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Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции (1:0, идёт 1-й тайм).В источнике
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