НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРоналду забил сотый гол за сборную ПортугалииСборная Португалии разгромила команду Хорватии в матче Лиги нацийБельгия разгромила Исландию в матче Лиги наций УЕФАСегодня Франция сыграет против Хорватии в Лиге нацийЛига наций: Франция победила Хорватию, Англия не сумела обыграть ДаниюГлавноеРоналду забил сотый гол за сборную ПортугалииКокорин может сменить «Спартак» на «Рому»Назван стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Польшей«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛМедведев сыграет против Рублёва в ¼ финала US OpenЧемпионатФранция — Хорватия 4:2Спорт уик-энд19Спорт уик-эндFootballHDRT на русскомTelegraf.com.uaSport24.ruLiveSport.ruSports.ruФутбол РоссииСпорт-ЭкспрессГазета.RuБеларусь СегодняSportbox.RUUA-ФутболRugger.infoSoccernews.ruПетербургский дневникНева СпортFootball-fun.ruГол.руЗащитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции (1:0, идёт 1-й тайм).В источнике Комментировать2Подробнее о событии Первоклассная атакующая игра и обилие голов в видеообзоре матча Лиги наций Франция – Хорватия (ВИДЕО)Sport.ru 18:00Последний день Лиги наций в сентябре: Франция и Хорватия повторили финал ЧМ, Ловрен классно исполнил форвардаSports.ru 19:10Марсьяль: «В начале матча с Хорватией было сложно, потому что мы играли без мяча»Sport24.ru 18:49рекламаЕщё по темеРоналду забил сотый гол за сборную ПортугалииСборная Португалии разгромила команду Хорватии в матче Лиги нацийБельгия разгромила Исландию в матче Лиги наций УЕФАСегодня Франция сыграет против Хорватии в Лиге нацийЛига наций: Франция победила Хорватию, Англия не сумела обыграть ДаниюГлавноеРоналду забил сотый гол за сборную ПортугалииКокорин может сменить «Спартак» на «Рому»Назван стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Польшей«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛМедведев сыграет против Рублёва в ¼ финала US OpenНовости