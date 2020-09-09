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Франция и Хорватия в матче Лиги Наций повторили счет финала ЧМ-2018

Примечательно, что француы одержали победу со счетом 4:2. Точно с таким же счетом команда Дидье Дешама обыграла хорватов в финале чемпионата мира.