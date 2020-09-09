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Франция и Хорватия в матче Лиги Наций повторили счет финала ЧМ-2018
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Примечательно, что француы одержали победу со счетом 4:2. Точно с таким же счетом команда Дидье Дешама обыграла хорватов в финале чемпионата мира.В источнике
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Подробнее о событии
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«4-2! Счет, который вызывает хорошие воспоминания». Гризманн — о победе над Хорватией

Спорт-Экспресс 00:45
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Последний день Лиги наций в сентябре: Франция и Хорватия повторили финал ЧМ, Ловрен классно исполнил форварда

Sports.ru вчера в 19:10
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Гол Ловрена не спас Хорватию от поражения в матче с Францией

Матч ТВ вчера в 16:38
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