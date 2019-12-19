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Французский футболист захотел выступать за сборную России
Футболист признался, что любит Россию, а также культуру и менталитет людей. По словам полузащитника, он готов выступать за сборную России по футболу и готов принять вызов. Также Ле Таллек выразил надежду, что Международная федерация футбола (FIFA) разрешит поменять ему футбольное гражданство.Читать в источнике
С чего всё начиналось
По информации «Известий», 29-летний французский полузащитник Дамьен Ле Таллек, выступающий в Лиге 1 за клуб «Монпелье», уже начал процедуру получения гражданства РФ. Футболист рассчитывает попасть в состав сборной России и сыграть за нее на чемпионате Европы 2020 года.