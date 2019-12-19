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Французский футболист захотел выступать за сборную России
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Футболист признался, что любит Россию, а также культуру и менталитет людей. По словам полузащитника, он готов выступать за сборную России по футболу и готов принять вызов. Также Ле Таллек выразил надежду, что Международная федерация футбола (FIFA) разрешит поменять ему футбольное гражданство.Читать в источнике
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С чего всё начиналось
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Регистрация Дамьена: француз Ле Таллек хочет сыграть на Евро за Россию

По информации «Известий», 29-летний французский полузащитник Дамьен Ле Таллек, выступающий в Лиге 1 за клуб «Монпелье», уже начал процедуру получения гражданства РФ. Футболист рассчитывает попасть в состав сборной России и сыграть за нее на чемпионате Европы 2020 года.
Известия вчера в 16:01
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Жена решившего получить российский паспорт француза: он поможет сборной!

Газета.Ru 14:48
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Юрист: Ле Таллек не сможет сыграть за сборную России

Советский спорт 11:50 
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Ле Таллек — фантазёр. Он не сыграет за сборную России

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