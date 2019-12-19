Французский футболист захотел выступать за сборную России

Футболист признался, что любит Россию, а также культуру и менталитет людей. По словам полузащитника, он готов выступать за сборную России по футболу и готов принять вызов. Также Ле Таллек выразил надежду, что Международная федерация футбола (FIFA) разрешит поменять ему футбольное гражданство.