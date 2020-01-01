НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧемпионат Франции досрочно завершен без определения чемпионаПрезидент «Лиона» попросил министра спорта Франции возобновить сезон в Лиге 1Футбол «оживает»: когда начнутся топовые футбольные чемпионатыПрезидент «Лиона» отчаянно бьется за рестарт сезона. Называет боссов Лиги 1 идиотами, отправил письмо правительствуГлавноеОвечкин стал лучшим снайпером сезона НХЛ в третий раз подрядРоспотребнадзор разрешил РФС проводить матчи со зрителямиПольховский не станет новым тренером сборной России по биатлонуЛигу чемпионов доиграют в формате «Финала четырёх» в ГерманииКоманда Williams выставлена на продажуГЛАС.RUФранцузский журнал раскритиковал Лигу 1 за досрочное завершениеPiter.tv3Piter.tvPROСПОРТ КазахстанГЛАС.RUНапомним, что о досрочном завершении чемпионата Франции, стало известно, ещё 28 апреля.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Как идиоты?» L'Équipe раскритиковал досрочное завершение Лиги 1Бомбардир.ру 04:55Французский журнал раскритиковал Лигу 1 за досрочное завершениеГЛАС.RU 04:53L’Equipe – о Лиге 1 на фоне возобновляющихся чемпионатов: мы идиоты?Metaratings 04:49рекламаЕщё по темеЧемпионат Франции досрочно завершен без определения чемпионаПрезидент «Лиона» попросил министра спорта Франции возобновить сезон в Лиге 1Футбол «оживает»: когда начнутся топовые футбольные чемпионатыПрезидент «Лиона» отчаянно бьется за рестарт сезона. Называет боссов Лиги 1 идиотами, отправил письмо правительствуГлавноеОвечкин стал лучшим снайпером сезона НХЛ в третий раз подрядРоспотребнадзор разрешил РФС проводить матчи со зрителямиПольховский не станет новым тренером сборной России по биатлонуЛигу чемпионов доиграют в формате «Финала четырёх» в ГерманииКоманда Williams выставлена на продажуНовости