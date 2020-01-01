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Французский журнал раскритиковал Лигу 1 за досрочное завершение
Piter.tv
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Напомним, что о досрочном завершении чемпионата Франции, стало известно, ещё 28 апреля.В источнике
Подробнее о событии
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«Как идиоты?» L'Équipe раскритиковал досрочное завершение Лиги 1

Бомбардир.ру 04:55
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Французский журнал раскритиковал Лигу 1 за досрочное завершение

ГЛАС.RU 04:53
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L’Equipe – о Лиге 1 на фоне возобновляющихся чемпионатов: мы идиоты?

Metaratings 04:49
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