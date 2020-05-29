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Французский журнал раскритиковал Лигу 1 за досрочное завершение
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Напомним, что о досрочном завершении чемпионата Франции, стало известно, ещё 28 апреля.В источнике
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«Идиоты лишили нас футбола»: во Франции возмущены досрочным завершением чемпионата

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«Как идиоты?» Во Франции раскритиковали досрочное завершение сезона в Лиге 1

Sport24.ru 05:57 
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«Как идиоты?». L'Équipe раскритиковал досрочное завершение Лиги 1

Бомбардир.ру 04:55
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