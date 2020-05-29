НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПрезидент «Лиона» попросил министра спорта Франции возобновить сезон в Лиге 1Чемпионат Франции досрочно завершен без определения чемпионаФутбол «оживает»: когда начнутся топовые футбольные чемпионатыПрезидент «Лиона» отчаянно бьется за рестарт сезона. Называет боссов Лиги 1 идиотами, отправил письмо правительствуГлавноеРоспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителямиВ США предложили переименовать награду НХЛ в честь ОвечкинаГлава СБР прокомментировал назначение Каминского в сборную РоссииПетр Ян рассказал о возможной дате своего следующего бояУткин: «не понимаю, зачем сравнивают зарплаты врачей и футболистов»ГЛАС.RUФранцузский журнал раскритиковал Лигу 1 за досрочное завершениеUA-Футбол5UA-ФутболСпорт день за днемPiter.tvPROСПОРТ КазахстанГЛАС.RUНапомним, что о досрочном завершении чемпионата Франции, стало известно, ещё 28 апреля.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Идиоты лишили нас футбола»: во Франции возмущены досрочным завершением чемпионатаСпорт день за днем 06:38«Как идиоты?» Во Франции раскритиковали досрочное завершение сезона в Лиге 1Sport24.ru 05:57 «Как идиоты?». L'Équipe раскритиковал досрочное завершение Лиги 1Бомбардир.ру 04:55рекламаЕщё по темеПрезидент «Лиона» попросил министра спорта Франции возобновить сезон в Лиге 1Чемпионат Франции досрочно завершен без определения чемпионаФутбол «оживает»: когда начнутся топовые футбольные чемпионатыПрезидент «Лиона» отчаянно бьется за рестарт сезона. Называет боссов Лиги 1 идиотами, отправил письмо правительствуГлавноеРоспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителямиВ США предложили переименовать награду НХЛ в честь ОвечкинаГлава СБР прокомментировал назначение Каминского в сборную РоссииПетр Ян рассказал о возможной дате своего следующего бояУткин: «не понимаю, зачем сравнивают зарплаты врачей и футболистов»Новости