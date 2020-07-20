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Фрэнк Лэмпард: горжусь победой над «Манчестер Юнайтед»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • ChelseaNews.Ru
  • VSE42.RU
Напомним, что «Челси» победил «МЮ» со счётом: 3:1.В источнике
Подробнее о событии
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Лэмпард о полуфинале Кубка Англии: я увидел на поле настоящих лидеров

РИА Новости 00:34
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Лэмпард: «Челси» выиграли «Манчестер Юнайтед» благодаря мастерству

VSE42.RU 00:15
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Лэмпард призвал «Челси» сосредоточиться на «трех финалах»

FAPL.ru вчера в 23:00
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