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Де Йонг рассказал о «хаосе» в «Барселоне»
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Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг рассказал о ситуации в клубе.В источнике
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Фрэнки Де Йонг: В «Барселоне» царит хаос

Спорт день за днем 14:03
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Де Йонг о «Барсе»: «Хаос. Если Месси уйдет, это станет огромным ударом для клуба»

Sports.ru 13:50
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Полузащитник «Барселоны» Де Йонг рассказал о хаосе в клубе в связи с уходом Месси

Футбол России 13:36
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