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Де Йонг высказался о возможном уходе Месси из «Барселоны»
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Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг поделился мнением о возможном уходе Лионеля Месси из клуба.В источнике
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Фрэнки Де Йонг: В «Барселоне» царит хаос

Спорт день за днем 14:03
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Де Йонг рассказал о «хаосе» в «Барселоне» и возможном уходе Месси

Газета.Ru 13:59
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Полузащитник «Барселоны» Де Йонг рассказал о хаосе в клубе в связи с уходом Месси

Футбол России 13:36
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