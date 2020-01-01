Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны. Об этом в своем Instagram написал экс-игрок самарцев и блогер Евгений Савин.В источнике
С чего всё начиналось
Бывший нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Савин, ведущий блог «Красава», сообщил у себя в Instagram, что вратарь команды Евгений Фролов был оштрафован самарским клубом за высказывания о российской власти в недавнем интервью.