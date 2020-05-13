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Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
Soccernews.ru
  • Piter.tv2:04
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны. Об этом в своем Instagram написал экс-игрок самарцев и блогер Евгений Савин.В источнике
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С чего всё начиналось
Бывший нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Савин, ведущий блог «Красава», сообщил у себя в Instagram, что вратарь команды Евгений Фролов был оштрафован самарским клубом за высказывания о российской власти в недавнем интервью.
РБК 11:02
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Вратарь «Крыльев» Фролов опроверг слухи о штрафе в 1,4 млн рублей за критику Путина

Sport24.ru 20:49 
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Евгений Фролов опроверг информацию о штрафе в 1,4 млн рублей за критику правительства

Чемпионат 19:19
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Фролов опроверг, что заплатил 1,4 млн рублей за критику властей: «Сумма плюс-минус правильная, но на сегодняшний день меня не штрафовали»

Sports.ru 18:05
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