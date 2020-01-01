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Фукс поделился эмоциями от перехода в ЦСКА
Футбол России
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Бразильский защитник Бруно Фукс рассказал о своих эмоциях от перехода из «Интернасьоналя» в ЦСКА.В источнике
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Фукс поделился эмоциями от перехода в ЦСКА

RT на русском 16:48
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Фукс: «Сбылась моя мечта — переехать в Европу»

Евро-футбол.ру 15:53
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Фукс: Марио Фернандес облегчил мне процесс принятия решения о переходе в ЦСКА

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