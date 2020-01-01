НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Фукс поделился эмоциями от перехода в ЦСКА
Футбол России
  • Футбол России
  • RT на русском
Бразильский защитник Бруно Фукс рассказал о своих эмоциях от перехода из «Интернасьоналя» в ЦСКА.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Бруно Фукс прокомментировал переход в ЦСКА

ProstoProSport 00:42 
alt

Фукс поделился эмоциями от перехода в ЦСКА

RT на русском вчера в 16:48
alt

Фукс: «Сбылась моя мечта — переехать в Европу»

Евро-футбол.ру вчера в 15:53
реклама
Главное
Новости