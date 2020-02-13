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Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой Резцовой
Газета.Ru
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:49
За несколько часов до начала чемпионата мира по биатлону разгорелся конфликт между лидером французской сборной Мартеном Фуркадом и прославленной советской биатлонисткой, трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой. Произошел обмен любезностями в прессе.В источнике
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Александр Тихонов
Биатлонист
Какая медицина, о чем она? Большунов выигрывает, тоже что-то принимает, что ли? Или Пушкин стихи писал, наверное, тоже на допинге сидел? Просто талантище человек был. Как и Фуркад, таких единицы. Здесь болею за него. А Резцова лезет, куда не надо.
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