Футбол, Примера, Мальорка - Барселона, прямая текстовая онлайн трансляция

Сегодня, 13 июня, в рамках 28 тура испанской Примеры "Барселона" встретится с "Мальоркой". Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.