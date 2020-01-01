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Футбол, Примера, Мальорка - Барселона, прямая текстовая онлайн трансляция
Сегодня, 13 июня, в рамках 28 тура испанской Примеры "Барселона" встретится с "Мальоркой". Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.В источнике
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Футбол, Примера, Реал - Эйбар, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 12:43
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