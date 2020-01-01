Футбол, РПЛ, Спартак - Арсенал, прямая текстовая онлайн трансляция

Сегодня, 29 августа, матем между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом" стартует 6 тур РПЛ. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.