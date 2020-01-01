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Футбол, РПЛ, Спартак - Арсенал, прямая текстовая онлайн трансляция
Сегодня, 29 августа, матем между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом" стартует 6 тур РПЛ. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.В источнике
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Футбол, РПЛ, Химки - Ротор, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 11:59
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