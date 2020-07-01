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Чемпионат Италии. «Парма» - «Интер». Текстовая трансляция
В 22:45 мск. начинается матч 28-го тура чемпионата Италии между "Пармой" и "Интером" (стадион "Джузеппе Меацца").В источнике
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Футбол сегодня. Интер – Брешиа. Экспертный прогноз на матч чемпионата Италии

Букмекеры.рф 09:03
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Чемпионат Италии. «Интер» - «Брешиа». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 13:25
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