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Сегодня «Белшина» сыграет против «Городеи»
Беларусь Сегодня
  • Дождь1:43
Сегодня, в пятницу, 3 апреля, в Бобруйске на стадионе «Спартак» состоится стартовый матч третьего тура Высшего дивизиона. «Белшина» на домашней арене примет «Городею».В источнике
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