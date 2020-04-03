Сегодня «Белшина» сыграет против «Городеи»

Сегодня, в пятницу, 3 апреля, в Бобруйске на стадионе «Спартак» состоится стартовый матч третьего тура Высшего дивизиона. «Белшина» на домашней арене примет «Городею».