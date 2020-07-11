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Игрок-гей из Премьер-Лиги написал открытое письмо
Футбол России
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Неназванный футболист Премьер-Лиги написал открытое письмо, в котором признался, что боится раскрыть свою гомосексуальную ориентацию.В источнике
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Подробнее о событии
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«Футбол не готов к этому». Игрок-гей из клуба АПЛ написал анонимное письмо

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«Это кошмар»: английский футболист признался, что он гей

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