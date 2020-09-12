Футболист Ананидзе расторг контракт с «Ротором»
Грузинский полузащитник Джано Ананидзе по обоюдному согласию расторг контракт с футбольным клубом "Ротор". Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба. Причиной завершения соглашения стала травма колена 27-летнего футболиста.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Джано Ананидзе в ближайшее время расторгнет контракт с «Ротором». Это связано с тем, что травма хавбека в ближайшее время не позволит ему выйти на поле. Ананидзе решил быть честным перед клубом и принял решение расторгнуть договор.