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Саутгемптон — Бернли 1:2
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На кадрах видно, как футболист подаёт мяч с угла поля, защитник «Саутгемптона» пропускает его, и спортивный снаряд залетает в ворота у ближней штанги.В источнике
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Хавбек «Бернли» Вествуд – автор двух последних голов в АПЛ прямым ударом с углового

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Вествуд положил за «Бернли» второй «сухой лист» за 11 месяцев. Вы будете пересматривать этот гол

Sport24.ru 11:50 
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«Бернли» одержал победу над «Саутгемптоном»

Sportbox.RU 09:32
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