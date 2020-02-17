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Футболист «Чертаново» Колесниченко покинул сбор ЦСКА
Sport24.ru
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Футболист «Чертаново» Кирилл Колесниченко покинул расположение ЦСКА, в котором он проходил просмотр. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.В источнике
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Колесниченко: «Сказал „Зениту“, что если ЦСКА не возьмет после сборов, то готов общаться с ними»

Sport24.ru 12:28 
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ЦСКА не стал предлагать контракт Колесниченко

Sportbox.RU 09:49
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ЦСКА не стал предлагать контракт Колесниченко

Матч ТВ 09:49
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