Футболист ЦСКА Кирилл Набабкин порвал связки правого колена
Защитник футбольного клуба ЦСКА Кирилл Набабкин получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и перенесет операцию, сообщается на официальном сайте московской команды. Набабкин травмировался 19 августа в матче третьего тура чемпионата России против санкт-петербургского "Зенита" (1:2).В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает пресс-служба армейцев, 33-летний игрок прошёл медицинское обследование, по итогам которого у него выявили разрыв передней крестообразной связки правого колена.