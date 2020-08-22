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Российская газетаРоссийская газета
Футболист ЦСКА Кирилл Набабкин порвал связки правого колена
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Защитник футбольного клуба ЦСКА Кирилл Набабкин получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и перенесет операцию, сообщается на официальном сайте московской команды. Набабкин травмировался 19 августа в матче третьего тура чемпионата России против санкт-петербургского "Зенита" (1:2).В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает пресс-служба армейцев, 33-летний игрок прошёл медицинское обследование, по итогам которого у него выявили разрыв передней крестообразной связки правого колена.
RT на русском 10:25
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Набабкин порвал переднюю крестообразную связку колена

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