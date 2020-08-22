Футболист ЦСКА Кирилл Набабкин порвал связки правого колена

Защитник футбольного клуба ЦСКА Кирилл Набабкин получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и перенесет операцию, сообщается на официальном сайте московской команды. Набабкин травмировался 19 августа в матче третьего тура чемпионата России против санкт-петербургского "Зенита" (1:2).