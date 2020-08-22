Футболист ЦСКА Набабкин получил тяжелую травму колена
Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о характере повреждения защитника красно-синих Кирилла Набабкина, из-за которого он не смог доиграть встречу третьего тура чемпионата России с "Зенитом". У игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает пресс-служба армейцев, 33-летний игрок прошёл медицинское обследование, по итогам которого у него выявили разрыв передней крестообразной связки правого колена.