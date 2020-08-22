У футболиста ЦСКА Набабкина диагностирован разрыв связки колена
Матч четвертого тура чемпионата России "Зенит" – ЦСКА прошел 19 августа в Петербурге и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Набабкин вышел в стартовом составе ЦСКА и был заменен после первого тайма. 33-летний Набабкин играет за ЦСКА с 2010 года.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает пресс-служба армейцев, 33-летний игрок прошёл медицинское обследование, по итогам которого у него выявили разрыв передней крестообразной связки правого колена.