У футболиста ЦСКА Набабкина диагностирован разрыв связки колена

Матч четвертого тура чемпионата России "Зенит" – ЦСКА прошел 19 августа в Петербурге и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Набабкин вышел в стартовом составе ЦСКА и был заменен после первого тайма. 33-летний Набабкин играет за ЦСКА с 2010 года.