Футболист ЦСКА Сигурдссон высказался перед матчем со «Спартаком»

В пятницу, 11 сентября, хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал об ожиданиях от предстоящего дерби со «Спартаком». Слова исландца передаёт «Championat.com».