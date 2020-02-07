Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, как в Испании относятся к России и ее президенту Владимиру Путину. Прожившего всю жизнь в Испании 29-летнего футболиста спросили, что связывает его с Россией и как он относится к Родине.В источнике
Горжусь, что я русский, что представляю свою страну в другом месте. Все партнеры называют меня или Черри, или русским. Мне это нравится. Конечно, хотелось бы проводить больше времени в России. Слетать к бабушке, побыть с семьей. Думаю, когда карьера закончится, еще успею там побывать.