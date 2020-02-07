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Футболист Денис Черышев рассказал об отношении испанцев к Путину
Алтапресс
  • Алтапресс
  • RT на русском
  • Metaratings
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, как в Испании относятся к России и ее президенту Владимиру Путину. Прожившего всю жизнь в Испании 29-летнего футболиста спросили, что связывает его с Россией и как он относится к Родине.В источнике
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Денис Черышев
Российский футболист
Горжусь, что я русский, что представляю свою страну в другом месте. Все партнеры называют меня или Черри, или русским. Мне это нравится. Конечно, хотелось бы проводить больше времени в России. Слетать к бабушке, побыть с семьей. Думаю, когда карьера закончится, еще успею там побывать.
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Черышев рассказал об отношении испанцев к России и Путину

Lenta.ru вчера в 11:48
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Российский футболист рассказал об отношении к Путину в Испании

Красная весна вчера в 11:43 
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Черышев: Россия — сильная страна. Испанцы испытывают к Путину уважение

Metaratings вчера в 10:44
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