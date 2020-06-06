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Футболист «Динамо» Н’Жи сказал в интервью, что выступает за ЦСКА
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Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал, что пока не собирается покидать российский клуб, но при этом заявил, что играет за ЦСКА.В источнике
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Подробнее о событии
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В интервью нападающего «Динамо» Н’Жи исправили ошибку. Теперь он не называет себя игроком ЦСКА

Sport24.ru 09:54 
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«Мне хорошо в ЦСКА». Легионер «Динамо» перепутал клуб, за который выступает

Матч ТВ 06:14
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«Мне хорошо в ЦСКА». Легионер «Динамо» перепутал клуб, за который выступает

Sportbox.RU 06:14
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