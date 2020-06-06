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Нападающий «Динамо» Н’Жи перепутал свой клуб с ЦСКА
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Форвард московского "Динамо" Клинтон Н'Жи попал в нелепую ситуацию. Как выяснилось, легионер не в курсе, цвета какого клуба он защищает. Во время интервью Radio Sport Info 26-летний камерунец заявил, что он хорошо себя чувствует в ЦСКА.В источнике
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Сайт, которому Н’Жи давал интервью, исправил текст. Теперь там «Динамо», а не ЦСКА

Sports.ru 6 июня в 10:42
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В интервью нападающего «Динамо» Н’Жи исправили ошибку. Теперь он не называет себя игроком ЦСКА

Sport24.ru 6 июня в 09:54 
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«Мне хорошо в ЦСКА». Легионер «Динамо» перепутал клуб, за который выступает

Матч ТВ 6 июня в 06:14
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