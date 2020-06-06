Нападающий «Динамо» Н’Жи перепутал свой клуб с ЦСКА

Форвард московского "Динамо" Клинтон Н'Жи попал в нелепую ситуацию. Как выяснилось, легионер не в курсе, цвета какого клуба он защищает. Во время интервью Radio Sport Info 26-летний камерунец заявил, что он хорошо себя чувствует в ЦСКА.