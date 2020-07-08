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Футболист «Динамо» Рауш не сыграет против «Урала»
Российская газета
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Футболист московского "Динамо" Константин Рауш не сыграет в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала", сообщает сайт бело-голубых.В источнике
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