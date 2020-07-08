НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России«Урал» вырвал победу у «Динамо» благодаря голу ПогребнякаСёмин прибыл на матч «Спартак» — «Локомотив»Кирилл Новиков: «Наша глупая ошибка в самой концовке стоила нам очков»Парфенов поблагодарил игроков «Урала» за победуГлавное«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млнКвят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»Газета.RuФутболист «Динамо» Рауш не сыграет против «Урала»Российская газета9Российская газетаMetaratingsВечерние ВедомостиНева СпортODDS.ruOvertime.lifeГазета.RuСпорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruФутболист московского "Динамо" Константин Рауш не сыграет в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала", сообщает сайт бело-голубых.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Александр Бородюк: «Во времена СССР за такую игру футболистов „Динамо“ отправили бы в часть и дали бы в руки швабру»Футбол на Куличках 16:34«Урал» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 17:00Чемпионат 07:00«Урал» — «Динамо»: видеотрансляция матча в 17.00Спорт-Экспресс 08:00рекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России«Урал» вырвал победу у «Динамо» благодаря голу ПогребнякаСёмин прибыл на матч «Спартак» — «Локомотив»Кирилл Новиков: «Наша глупая ошибка в самой концовке стоила нам очков»Парфенов поблагодарил игроков «Урала» за победуГлавное«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млнКвят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»Новости