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Футболист Тарасов получил травму
Wday.ru
  • Телеканал 360°0:46
  • Мой Брянск0:49
Футболист Дмитрий Тарасов получил травму во время тренировки через три дня после подписания контракта с казанским «Рубином», сообщила пресс-служба клуба в Twitter.В источнике
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Что говорят о будущем получившего травму Тарасова

RT на русском 04:22
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Перелом Тарасова, 400-е очко Панарина в НХЛ, Рами в «Сочи», «Магнитка» в плей-офф, Гараничев побежит эстафету, провал Медведева и другие новости утра

Sports.ru вчера в 23:12
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Тарасов сломал ногу сразу после подписания контракта с «Рубином»

Sport.ru вчера в 06:44
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