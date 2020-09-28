Футболист «Енисея» перешел во французский клуб за ₽1 млн
Сообщается, что «Кан» воспользовался пунктом в контракте 20-летнего футболиста, согласно которому сумма выкупа прав на игрока составляет ₽1 млн. При этом, петербургский «Зенит», воспитанником которого является Молчан, получит 30% от суммы сделки.В источнике
С чего всё начиналось
20-летний российский футболист Владислав Молчан перешел во французский клуб «Кан», выступающий в Лиге 2. Об этом сообщается в Instagram красноярского «Енисея», за который играл спортсмен.
Московский Комсомолец 05:35