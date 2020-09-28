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Футболист «Енисея» перешел во французский клуб за ₽1 млн
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Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €225 тыс. (₽20,6 млн) Его контракт с красноярским клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года. Защитник перешел из «Зенита» в «Енисей» в феврале 2020 года.В источнике
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С чего всё начиналось
20-летний российский футболист Владислав Молчан перешел во французский клуб «Кан», выступающий в Лиге 2. Об этом сообщается в Instagram красноярского «Енисея», за который играл спортсмен.
Lenta.ru 06:09
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