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Футболист «Гамбурга» Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в «Динамо»
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Защитник немецкого «Гамбурга» и сборной Греции по футболу Кириакос Пападопулос прокомментировал слухи о возможном переходе в московское «Динамо».В источнике
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