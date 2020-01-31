НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеИспанская «Сельта» подтвердила переход Смолова«Амур» прервал победную серию ЦСКАЦорн рассказал о трансферных планах «Спартака» на эту зимуМинспорт приостановил аккредитацию ВФЛАСавин сменил Видгофа на посту гендиректора ХК «Трактор»RT на русскомФутболист «Гамбурга» Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в «Динамо»Sports.ru9Sports.ruSoccernews.ruMetaratingsМатч ТВГЛАС.RUSport24.ruODDS.ruТульский футболFootballHDЗащитник немецкого «Гамбурга» и сборной Греции по футболу Кириакос Пападопулос прокомментировал слухи о возможном переходе в московское «Динамо».В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Динамо» близко к приобретению защитника «Гамбурга»ProstoProSport 03:47 Пападопулос прокомментировал информацию о переходе в «Динамо»Чемпионат 03:16Смолов ушел в «Сельту», «Милан» продал Пентека. Трансферы и слухи дняSport24.ru 01:00 ГлавноеИспанская «Сельта» подтвердила переход Смолова«Амур» прервал победную серию ЦСКАЦорн рассказал о трансферных планах «Спартака» на эту зимуМинспорт приостановил аккредитацию ВФЛАСавин сменил Видгофа на посту гендиректора ХК «Трактор»Новости