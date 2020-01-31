Футболист «Гамбурга» Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в «Динамо»

Защитник немецкого «Гамбурга» и сборной Греции по футболу Кириакос Пападопулос прокомментировал слухи о возможном переходе в московское «Динамо».