«Интер» назвал «Барселоне» условия трансфера Лаутаро Мартинеса

Отмечается, что на замену Мартинесу "Интер" рассматривает Тимо Вернера и Пьер-Эмерика Обамеянга. Читайте также: Лаутаро отклонил предложения двух клубов ради "Барселоны"