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Игрок «Ислочи» сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде
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Футболист клуба «Ислочь» Момо Янсане рассказал о нескольких случаях заражения COVID-19 в команде.В источнике
Подробнее о событии
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Игрок «Ислочи» подтвердил заражение представителей клуба коронавирусом

Metaratings 05:50
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Форвард «Ислочи» Янсане сообщил, что в клубе есть случаи заражения COVID-19

Soccer.ru 05:11 
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Футболист «Ислочи» заявил, что в белорусском клубе заразились коронавирусом

Sport.ru 04:59
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