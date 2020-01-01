НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНазваны примерные даты матчей «Зенита» в РПЛ и Кубке РоссииЮрий Сёмин покинул пост главного тренера «Локомотива»Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от ТутберидзеФигуристки Загитова и Медведева вошли в состав сборной РоссииУайт рассказал об опустошении Хабиба после госпитализации отцаCT newsИгрок «Ислочи» сообщил о случаях заражения коронавирусом в командеMetaratings14MetaratingsКП - БеларусьБрестская газетаSports.ruНева СпортСпорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruГазета.RuTUT.BYРБКSportbox.RURT на русскомЕвро-футбол.руCT newsФутболист клуба «Ислочь» Момо Янсане рассказал о нескольких случаях заражения COVID-19 в команде.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Игрок «Ислочи» подтвердил заражение представителей клуба коронавирусомMetaratings 05:50Футболист «Ислочи» сообщил о случаях заражения коронавирусом в клубеSportbox.RU 05:00Футболист «Ислочи» заявил, что в белорусском клубе заразились коронавирусомSport.ru 04:59рекламаГлавноеНазваны примерные даты матчей «Зенита» в РПЛ и Кубке РоссииЮрий Сёмин покинул пост главного тренера «Локомотива»Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от ТутберидзеФигуристки Загитова и Медведева вошли в состав сборной РоссииУайт рассказал об опустошении Хабиба после госпитализации отцаНовости