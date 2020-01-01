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Игрок «Ислочи» сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде
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Футболист клуба «Ислочь» Момо Янсане рассказал о нескольких случаях заражения COVID-19 в команде.В источнике
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Игрок «Ислочи» подтвердил заражение представителей клуба коронавирусом

Metaratings 05:50
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Футболист «Ислочи» сообщил о случаях заражения коронавирусом в клубе

Sportbox.RU 05:00
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Футболист «Ислочи» заявил, что в белорусском клубе заразились коронавирусом

Sport.ru 04:59
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