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Футболист «Краснодара» Вандерсон может перейти в «Зенит»
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Полузащитник "Краснодара" Вандерсон в летнее трансферное окно может перейти в санкт-петербургский "Зенит". Новоиспеченный чемпион России проявляет интерес к 25-летнему футболисту "быков". О планах сине-бело-голубых стало известно Чемпионат.com.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» интересуется полузащитником «Краснодара» Вандерсоном

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Краснодара» Вандерсону. Петербургский клуб рассматривает вариант с переходом футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Спортинг» и «Эвертон».
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