Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Краснодара» Вандерсону. Петербургский клуб рассматривает вариант с переходом футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Спортинг» и «Эвертон».